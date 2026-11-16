مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای‌گیلان از آغاز مرحله دوم طرح افزایش ظرفیت پست پست ۶۳/۲۰ کیلوولت لاهیجان ۲ با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عادل سلیمانی گفت: طرح افزایش ظرفیت پست لاهیجان ۲ شامل شناسایی، امکان‌سنجی و ارائه الگو برای جابجایی تجهیزات و بهره‌وری اقتصادی با ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آغاز شد که پیش بینی می‌شود تا پایان این ماه در مدار قرار بگیرد.

وی افزود: در این طرح، یک ترانسفورماتور ۵۰ مگاولت آمپر جایگزین ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر فعلی می‌شود و ظرفیت این پست از ۸۰ مگاولت آمپر به ۱۰۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح زیرساختی برای شهرستان لاهیجان، گفت: با اجرای این طرح، توان الکتریکی این پست برق ۲۵ درصد افزایش می‌یابد که اجرای این مرحله قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهرستان لاهیجان را افزایش داده و سبب تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان شهرستان خواهد شد.

سلیمانی افزود: در مرحله نخست این طرح، یک دستگاه ترانسفورماتور ۵۰ مگاولت آمپر جایگزین ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر شد و در مدار بهره برداری قرار گرفت.