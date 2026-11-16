اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به هیاهوی رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس علیه ایران، در فضای مجازی نوشت: ملت ایران برای شکست‌ دادن متجاوز، نیازی به تقلید از روش‌های تروریستی آنها ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به هیاهوی رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت:

«از پرونده موسوم به «یخچال‌ها» در فرانسه تا ادعای ترور مقام‌های آمریکایی، با یک روایت‌سازی بدسگالانه سازمان‌یافته از سوی دستگاه رسانه‌ای و جنگ روانی رژیم صهیونیستی مواجهیم؛ کارزاری که می‌کوشد ایران را نه صرفاً تهدیدی علیه دولت‌های غربی، بلکه دشمن زندگی روزمره شهروندان عادی معرفی کند.

هدف روشن است:

وقتی افکار عمومی آمریکا و اروپا با جنگ‌طلبی رهبرانشان همراه نیستند، باید با تولید و تزریق ترس و وحشت، آنها را به حمایت از جنگ سوق داد و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی رهبرانشان را در پوشش دفاع از امنیت شهروندان مشروعیت بخشید و هم‌زمان، با القای تهدید ترور علیه مقامات آمریکایی، جنگ را به مسئله‌ای شخصی برای آنها تبدیل کرد.

آمریکا و اسرائیل در تجاوز به ایران، با ترور مقامات و هدف قراردادن مردم عادی، تروریسم دولتی را به عریان‌ترین شکل به نمایش گذاشتند. ایران، اما با مقاومت و دفاع مشروع خود پاسخ محکمی داده و می‌دهد؛ نه نیازی به تقلید از دشمنانش دارد و نه علاقه‌ای به اختلال در زندگی شهروندان عادی که خود قربانی تصمیم‌های غلط رهبران بی‌مسئولیت‌شان شده‌اند.

فرار و مخفی شدن مقامات آمریکایی در مخفی‌گاه‌های نظامی درحالی‌که تا دیروز مدعی پیروزی در جنگ بودند با هدف جلب ترحم مردمی است که از دروغ‌گویی رهبرانشان و تبدیل دولت آمریکا به مجری اولویت‌های رژیم اسرائیل خشمگین‌اند.

فروپاشی عصبی و ترس فزآینده آنان با هیچ ترفندی برطرف نخواهد شد. ایران برای شکست‌دادن متجاوز، نیازی ندارد به نسخه‌ای از متجاوز تبدیل شود و در زمین بازی بازنده‌ها بازی کند.