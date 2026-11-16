از تاکيد بر حضوري بودن مدارس تا نقش معلمان و دانش آموزان درترويج فرهنگ بهينه مصرف انرژي موضوعات در دستور کار شوراي آموزش و پرورش استان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،استاندار کرمانشاه اعلام کرد:تعطیلی مدارس باید تنها در شرایط خاص و متناسب با وضعیت هر منطقه انجام شود و مشکلات جوی یک منطقه نباید به تعطیلی مدارس سایر نقاط استان منجر شود.

وی تاکید کرد:در شرایط اضطراری، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس باید با هماهنگی مدیریت بحران و آموزش و پرورش و بر اساس وضعیت همان منطقه انجام شود؛ برای مثال، اگر در روانسر بارندگی وجود دارد، لزومی ندارد مدارس غرب استان یا مرکز استان نیز تعطیل شوند.