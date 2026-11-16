مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بوکس به ریاست کامیار سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بوکس در وزارت ورزش و جوانان

برگزاری مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بوکس در وزارت ورزش و جوانان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بوکس دوشنبه - ۲۵ آبان، به ریاست کامیار سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان به‌صورت نیمه‌وبیناری در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد.

مهین فرهادی‌زاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک هم در این مجمع حضور داشت.

در این مجمع، روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس، گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های مهم پرداخت. در ادامه گزارش و برنامه‌هایی فدراسیون به تأیید و تصویب اعضای مجمع رسید.

همچنین گزارش‌های حسابرس مستقل، بازرس و خزانه‌دار فدراسیون بوکس به همراه تقویم عملیاتی و بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شد و به تصویب اعضای مجمع رسید.

در بخش پایانی این مجمع نیز رؤسای هیأت‌های استانی حاضر در نشست، به‌صورت حضوری و وبیناری، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.