خوزستان و خراسان شمالی، دو استان مهم تولیدات کشاورزی در کشور

خوزستان و خراسان شمالی، دو استان مهم تولیدات کشاورزی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رویداد ملی ایران جان که خرداد ماه سال گذشته برای نخستین بار از استان خوزستان آغاز شده بود در دوازدهمین مقصد خود به استان خراسان شمالی رسید.

رویداد ملی ایران جان، خراسان شمالی ایران فرصتی مناسب برای معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های این استان زیبا می‌باشد که از طریق شبکه‌های مختلف ملی و استانی رسانه ملی پخش می‌شود.

استان‌های خوزستان و خراسان شمالی دارای اشتراک‌های مشترک از جمله آداب و رسوم اقوام، کشت محصولاتی همچون گندم، زعفران و پرورش اسب می‌باشند.

رویداد ملی ایران جان، خراسان شمالی ایران تا ۲۹ آبان در شبکه‌های سراسری و استانی رسانه ملی ادامه دارد.