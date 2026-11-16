عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر قدرت نظامی نیرو‌های مسلح ایران، اظهار داشت: در صورت بروز درگیری نظامی، شرایط برای دشمن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در برنامه نبرد هرمز با اشاره به حضور ناو‌های هواپیمابر آمریکا و استقرار جنگنده‌ها در کشور‌های پیرامونی، تأکید کرد و گفت: آرایش دشمن کاملاً تهاجمی است و احتمال وقوع جنگ بسیار بالا است.

رضایی با اشاره به آمادگی نظامی ایران، اظهار داشت: ما ظرفیت‌های موشکی، پهپادی و پدافندی خود را به طور چشمگیری ارتقا داده‌ایم و برای یک جنگ سخت یا طولانی‌مدت کاملاً آماده هستیم.

وی همچنین در خصوص امنیت در تنگه هرمز، بر تسلط کامل نیرو‌های دریایی ایران تأکید کرد و هشدار داد که ایران برای تأمین امنیت ملی خود، در هر نقطه‌ای از جمله آب‌های ساحلی عمان یا سایر مناطق، از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت، معتقد است که این روند تحت تأثیر چشم‌انداز‌های نادرست سیاسی از انتخابات آمریکا بوده است.

رضایی با تأکید بر قدرت نظامی ایران، از اقدامات عملیاتی نیرو‌های مسلح در مقابله با تهدیدات خبر داد و اظهار داشت: «ما در روز‌های اخیر، اهداف نظامی دشمن را در پایگاه‌های آمریکایی (از جمله بحرین) مورد هدف قرار داده و آنها را نابود کردیم.» وی همچنین تأکید کرد که آمادگی نیرو‌های دریایی در تنگه هرمز، نشان‌دهنده عدم تعارف ایران در مسیر تأمین امنیت ملی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر قدرت نظامی نیرو‌های مسلح ایران، اظهار داشت: در صورت بروز درگیری نظامی، شرایط برای دشمن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد پدافندی و پهپادی ایران در تقابل با سامانه‌های دشمن، افزود که پهپاد‌های کشور اکنون با توان بیشتری از جنگ‌های گذشته، از سد پدافند‌های دشمن عبور می‌کنند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مذاکرات، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از شروط هفت‌گانه خود عقب‌نشینی نکرده و تنها در صورت پذیرش این شروط و رفع تحریم‌ها، حاضر به گفت‌و‌گو خواهد بود.

وی همچنین هشدار داد که دشمن به دنبال سناریوی «جنگ ترکیبی» از طریق ایجاد آشوب‌های داخلی و ترور است و از مردم خواست با حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی ملی، نقشه‌های دشمن برای فشار سیاسی و اقتصادی را خنثی کنند.