یک واحد مشاور املاک در شهرستان بیرجند به دلیل تکرار تخلفات صنفی و رعایت نکردن ضوابط و مقررات قانونی، با برخورد قاطع تعزیرات حکومتی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف این واحد مشاور املاک به اتهام رعایت نکردن مقررات و ضوابط صنفی در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی بیرجند تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

محدثی نژاد افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را به دلیل تکرار تخلفات صنفی، به مهر و موم واحد صنفی و نصب بنر به مدت یک ماه محکوم کرد.

به گفته وی همچنین متخلف علاوه بر این مجازات، به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

محدثی نژاد افزود: این اقدام در راستای برخورد قانونی با تخلفات صنفی، نظارت بر عملکرد واحد‌های مشاور املاک و صیانت از حقوق شهروندان انجام شده است.