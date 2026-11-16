به گفته سرپرست اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان اداره کل دامپزشکی استان با انجام نظارت‌های بهداشتی و مراقبت‌های مستمر، وضعیت سلامت واحد‌های فعال پرورش شترمرغ را در چارچوب ضوابط و مقررات دامپزشکی پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داریوش سرگزی وی ادامه داد: کنترل وضعیت بهداشتی جایگاه‌های پرورش، بررسی شرایط نگهداری و تغذیه، پایش و مراقبت بیماری‌ها، رعایت اصول ضدعفونی و امنیت زیستی، مدیریت بهداشتی تلفات و کنترل جابه‌جایی و حمل‌ونقل پرندگان از جمله محور‌های مهم این نظارت‌هاست.

وی افزود: نظارت دامپزشکی تنها به مرحله پرورش محدود نمی‌شود؛ بلکه سلامت محصول در مراحل بعدی زنجیره تولید، از حمل بهداشتی پرندگان تا کشتار، بازرسی لاشه و احشاء، نگهداری و عرضه فرآورده خام دامی نیز باید مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی تضمین شود. انجام بازرسی‌های بهداشتی پیش از کشتار و پس از آن توسط مسئولان و بازرسان دامپزشکی، نقش مهمی در شناسایی موارد غیرقابل مصرف و جلوگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم به چرخه مصرف انسانی دارد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تاکید کرد: در ادامه مسیر توسعه این صنعت، در حال حاضر یک واحد کشتارگاه اختصاصی طیور در شهرستان هامون در مرحله تأسیس قرار دارد که با تکمیل و بهره‌برداری از آن، زمینه تقویت زیرساخت‌های کشتار و فرآوری بهداشتی، کاهش وابستگی به ظرفیت‌های خارج از منطقه و تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید فراهم خواهد شد.

سرگزی گفت: توسعه پرورش شترمرغ در استان زمانی می‌تواند به یک ظرفیت اقتصادی پایدار تبدیل شود که تولید، مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل، کشتار و عرضه محصول در قالب زنجیره‌ای منسجم و با نظارت دستگاه‌های متولی دنبال شود. دامپزشکی نیز با ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی خود، در صیانت از سرمایه تولیدکنندگان، ارتقای سلامت فرآورده‌های خام دامی و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی می‌کند.