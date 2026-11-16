به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید الله دادی یزد گفت: در ادامه اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور، مرحله دوم اردوی راهیان نور با حضور ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر برگزار شد.

سرهنگ نصیری افزود: دانش‌آموزان در این سفر معنوی، راهی سرزمین‌هایی شدند که یادآور ایثار، فداکاری و مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

وی گفت: این اردو فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و مرور حماسه‌های رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس است.