سرپرست فرمانداری شادگان گفت: اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی با همکاری گروه‌های جهادی نسل سوم، مجموعه نفت و گاز اروندان، کمیته امداد امام خمینی و بخشداری دارخوین، با هدف خدمت‌رسانی به مردم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد به همراه خنافره بخشدار دارخوین، حسینی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان و جمعی از مسئولان استانی، از روند فعالیت اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی در مرکز جامع سلامت بخش دارخوین بازدید کرد.

وی در این بازدید با قدردانی از تلاش گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مشارکت‌کننده اظهار داشت: این اردوی جهادی به مدت ۵ روز با همکاری گروه‌های جهادی نسل سوم، مجموعه نفت و گاز اروندان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشداری دارخوین، با هدف خدمت‌رسانی به مردم شریف این بخش در حال برگزاری است.

عفری مفرد افزود: همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف موجب شده است خدمات پزشکی و دندانپزشکی به‌صورت شبانه‌روزی در مرکز جامع سلامت دارخوین به مردم ارائه شود که خوشبختانه با استقبال خوب شهروندان همراه بوده است.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به رضایت و قدردانی مردم از این اقدام جهادی، بر ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با مشارکت گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی، شاهد اجرای برنامه‌های مشابه در حوزه‌های مختلف و گسترش خدمات‌رسانی به مردم شهرستان باشیم.