به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، احمد پویافر افزود: همزمان با آغاز اجرای این طرح، حکم ۱۷ سرشبکه مردمی شورای پیشرفت و تعالی محلات بندرعباس اعطا شد.

وی گفت: قرار است با محوریت مساجد و مشارکت شبکه‌های مردمی، مسائل و مشکلات محلات مختلف شهر بندرعباس شناسایی، هدایت و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

فرماندار بندرعباس افزود: این طرح با هدف توانمندسازی محلات و استفاده از ظرفیت مردم و بسیج برای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجرا می‌شود تا مردم بتوانند با همکاری شورای پیشرفت و تعالی و مجموعه‌های مردمی، بسیاری از مشکلات خود را در همان محلات برطرف کنند.

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فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس نیز با اشاره به آغاز اجرای طرح محله‌محوری گفت: این طرح با هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تسهیل در شناسایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در محلات اجرا می‌شود.

سرهنگ حمید کمالی افزود: در گام نخست، این طرح در ۵۰ مسجد شهرستان بندرعباس و با محوریت امام جماعت مسجد، دبیری فرماندهان پایگاه‌های بسیج و همکاری رابطان محلات و سرشبکه‌های مردمی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلسات توجیهی رابطان و مسئولان برخی مساجد برگزار شده است، گفت: شناسنامه محلات نیز با هدف شناسایی آسیب‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه شده است