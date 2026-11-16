به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، از شناسایی و دستگیری سارق طلاجات منزل در یکی از شهرستان‌های استان خبر داد و اظهار داشت: متهم که از همسایگان مالباخته بود، در اقدامی فرصت‌طلبانه ۶۰۰ گرم طلا را به سرقت برده بود.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت مقادیر قابل‌توجهی طلاجات از منزلش، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که سارق بدون هیچ‌گونه تخریب درب یا پنجره، وارد منزل شده است؛ موضوعی که احتمال دخالت افراد آشنا و مطلع از محیط را تقویت می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران افزود: کارآگاهان با انجام یک سری اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، در نهایت هویت سارق را شناسایی کرده و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. در بازجویی‌های انجام‌شده، متهم با اعتراف به بزه انتسابی، انگیزه خود را سوءاستفاده از اعتماد و موقعیت همسایگی عنوان کرد.

سرهنگ خورشاد تصریح کرد: در این پرونده، مقدار تقریبی ۶۰۰ گرم طلاجات مسروقه کشف و پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.