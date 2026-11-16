حماسه آفرینی مردم بصیر خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به دویست و شصتمین شب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و شصتمین قرار شبانه خود در لبیک گفتن به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با حضور در اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، ندای الله اکبر در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی سر دادند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی و تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.