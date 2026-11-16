بانک مرکزی ضوابط صدور کارت برای گردشگران خارجی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری را به شبکه بانکی و صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است. اکنون شش بانک این خدمت را ارائه می‌دهند و توسعه خدمت «صدور کارت گردشگری» توسط سایر بانک‌ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به موجب این ضوابط، تمام بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و دستگاه‌های خوددریافت/خودپرداخت و باجه نسبت به فروش کارت گردشگری با نرخ توافقی به گردشگران و زوار اقدام کنند.

در این رابطه، صرافی‌های مجاز به ویژه صرافی‌هایی که در هتل‌ها، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، فرودگاه‌های بین المللی، نمایشگاه‌های بین المللی یا بازار‌های شهر‌های زیارتی نظیر مشهد، قم و شیراز باجه دارند، می‌توانند با دریافت دسته‌ای کارت گردشگری از بانکی که نزد آن حساب سپرده دارند اقدام و به فروش کارت گردشگری به گردشگران خارجی اقدام کنند.

بانک مرکزی به منظور صیانت از دارایی‌های گردشگران خارجی در دستورالعمل مذکور این امکان را فراهم کرده که گردشگران خارجی هنگام خروج از کشور بتوانند مانده ریالی مصرف نشده کارت گردشگری خود را مجددا با نرخ توافقی در قالب ارز دریافت کنند.

در حال حاضر شش بانک کشور شامل بانک‌های صادرات ایران، رفاه کارگران، شهر، دی، قرض الحسنه مهر ایران و سینا، امکان صدور و فروش کارت گردشگری را فراهم و این خدمت را پیاده‌سازی کره‌اند. همچنین توسعه خدمت «صدور کارت گردشگری» توسط سایر بانک‌ها نیز در حال انجام می‌باشد و متعاقباً سایر بانک‌هایی که امکان ارائه این محصول را خواهند داشت اعلام می‌شود.

گفتنی است کارت گردشگری نه تنها امکان شارژ مجدد دارد بلکه در هر مرحله شارژ می‌توان آن را تا معادل ریالی ۵۰۰۰ یورو شارژ کرد. گردشگر خارجی پس از طی فرایند احراز هویت، امکان فعال‌سازی کارت بانکی را از طریق درگاه‌های غیرحضوری و مسیر‌های طراحی‌شده توسط بانک صادرکننده خواهد داشت و می‌تواند از ظرفیت این کارت در بیش از ۱۰ میلیون نقطه پذیرش در سراسر کشور و تمامی درگاه‌های اینترنتی استفاده کند.