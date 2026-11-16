فرمانده انتظامی استان، از کشف فرار مالیاتی ۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان یکی از شرکت‌های تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علیرضا دلیری، گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با کار اطلاعاتی از فرار مالیاتی یک شرکت تولیدی بازرگانی با استفاده از شیوه‌های پیچیده مطلع شدند و به همین منظور هماهنگی قضایی به عمل آمد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی استان به بررسی موضوع پرداختند و متوجه شدند این شرکت با اعلام اطلاعات کذب مالی، اقدام به فرار مالیاتی به مبلغی بیش از ۹۰۳ میلیارد ریال (۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) کرده است.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متصدی واحد مربوطه ضمن معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات مورد نظر شد.