نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند سه قسمتی درباره زندگی شهید محمود باقری، از فرماندهان نیروی هوافضاست.

فصل نخست «هتل بسیار بسیار عجیب» شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت‌های ۱۶ و ۲۰ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این مجموعه داستان چهار خواهر و برادر است که هتلی عجیب را اداره می‌کنند. پخش فصل دوم این اثر ۱۲ آذر آغاز می‌شود.

رادیو نمایش «کتاب، کله، سیرابی» را هر روز ساعت ۱۰ پخش می‌کند.

این اثر طنز، داستان تلاش گروهی از دانش‌آموزان برای جلوگیری از تعطیلی تنها کتابخانه محله شان است.

«گنج‌های نفرین‌شده» تا پنجشنبه ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۲ بازپخش می‌شود.

این مجموعه به بررسی موارد منجر به مرگ و حوادث ناگوار در پی مواجهه با پدیده‌های طبیعی و ساخته‌های دست بشر می‌پردازد.