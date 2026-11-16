مدیر کل اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کالابرگ سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ امروز ۲۵ آبان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان گفت:مرحله دوم شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی مربوط به آبان‌ماه، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه به حساب سرپرستان خانوار با رقم‌های انتهای کد‌های ملی ۳، ۴، ۵ یا ۶ واریز شد.

ابراهیم مهرجو افزود: سرپرستان خانوار میتوانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرار داد در سراسر استان اعتبار کالابرگ خود را استفاده کنند. وی ادامه داد: همچنین اعتبار تخصیص‌یافته به این گروه، تا پایان آذرماه سال جاری قابل استفاده خواهد بود.

مدیر کل اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان گفت: پیش از این سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد‌های ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ شده بود.

مهرجو اضافه کرد: همچنین بر اساس زمان‌بندی اعتبار کالابرگ گروه سوم مشمولان شامل کد‌های ملی با ارقام ۷، ۸ و ۹ در تاریخ ۵ آذرماه شارژ خواهند شد.