­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، در راستای تحقق رویکرد‌های تحولی سازمان در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی و حرکت از حمایت‌محوری به سمت فرصت‌آفرینی، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور و انجمن نشان‌سپاری ایران (فراچایز)، با هدف ایجاد ۳ هزار فرصت شغلی پایدار برای افراد تحت پوشش سازمان به امضا رسید.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی گفت: اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی جامعه هدف، مستلزم عبور از حمایت‌های صرفاً معیشتی و حرکت به سمت شناسایی توانمندی‌ها، توسعه مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های واقعی حضور در بازار کار است. صنعت نشان‌سپاری با برخورداری از برند‌های معتبر و شبکه گسترده کسب‌وکارها، ظرفیت ارزشمندی برای تحقق این رویکرد و توسعه اشتغال در سطح کشور دارد.

تعهد پنج شرکت برای ایجاد هزار فرصت شغلی

آرزو ذکایی‌فر ادامه داد: یکی از دستاورد‌های مهم این نشست، اعلام آمادگی عملیاتی پنج شرکت صاحب برند برای مشارکت در اجرای تفاهم‌نامه بود. شرکت‌های کیپا، مضیف الکریم، سی‌بن، جان‌فود (جان اسنک) و شویاسازان با آغاز فرآیند تعهدآفرینی برای ایجاد یک‌هزار فرصت شغلی، نخستین گام اجرایی را برای تحقق هدف‌گذاری ۳ هزار فرصت اشتغال برداشتند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، شناسایی فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی افراد، بهره‌گیری از ظرفیت شعب و نمایندگی‌های برندها، آموزش‌های تخصصی و مهارتی، تسهیل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و حمایت از تثبیت اشتغال در دستور کار قرار خواهد گرفت. این همکاری، نمونه‌ای از پیوند ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی با مأموریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی است؛ الگویی که در آن، جامعه هدف از جایگاه دریافت‌کننده حمایت به جایگاه نیروی انسانی توانمند، مولد و مشارکت‌کننده در اقتصاد کشور ارتقا می‌یابد.

وی افزود: هدف‌گذاری ۳ هزار فرصت شغلی و تعهد اولیه هزار فرصت اشتغال از سوی پنج شرکت صاحب برند، گامی عملی در مسیر تحقق سیاست‌های فرصت‌آفرینی، توانمندسازی اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار در سازمان بهزیستی کشور است.