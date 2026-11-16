معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کاشت نهال به یاد شهیدان را اقدامی فراتر از کمک به سرسبزی کشور خواند و گفت: زنده نگه داشتن یاد فرزندان شجاع این سرزمین ارزش هر نهال کاشته شده در این پویش را مضاعف می‌کند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، کامران پورمقدم در پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال که امروز دوشنبه ۲۵ آبان در بیش از ۱۳۰ نقطه تهران برگزار شد، کاشت درخت به یاد شهیدان را اقدامی ارزشمندتر از یک فعالیت اجتماعی صرف توصیف کرد و افزود: کاشت نهال امید علاوه بر کمک به آبادانی و سرسبزی کشور، از طریق دیگری یاد بهترین فرزندان ایران را که جان خود را برای حفظ کشور فدا کرده‌اند زنده نگه می‌دارد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌و‌گو با علیرضا شوکتی تصریح کرد: در پویش کاشت نهال امید ۳۱۳ هزار نهال سازگار با شرایط اقلیمی تهران به یاد شهیدان دفاع از سرزمین و کیان این سرزمین کاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه این پویش با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین سازمان بسیج و با مشارکت آحاد مردم برگزار می‌شود، افزود: این پویش علاوه بر ۱۳۰ نقطه تهران، در ۳۱۳ بوستان، مدرسه یا نقاط دیگر کشور نیز اجرا می‌شود.

پورمقدم گفت: ان‌شاءالله بتوانیم با کاشت نهال قدمی در راه حراست از آبادانی این سرزمین و از خاک و بوم این سرزمین برداریم.

بر اساس این پویش قرار است طی چهار سال، یک میلیون نهال در سطح شهر تهران کاشته شود.

نهال‌های کاشته شده در این پویش به مدت شش ماه، نگهداری و مراقبت می‌شوند و هر نهال شناسه مشخصی دریافت می‌کند و پلاکی نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که بخشی از آن به فرد کاشت‌کننده تحویل داده می‌شود.

به این ترتیب، افرادی که درختی را به نیت شهدا، شهید ایران یا حتی اموات خود می‌کارند، می‌توانند در آینده محل آن را پیدا کنند، وضعیتش را پیگیری کنند و در صورت خشک شدن، برای کاشت مجدد نهال اقدام کنند.