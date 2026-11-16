مانور سراسری مدیریت توأمان آب و برق با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و شرکت آب منطقه‌ای البرز، با هدف شناسایی و ساماندهی چاه‌های غیرمجاز و مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز برق در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از اجرای چهل‌ویکمین طرح سراسری مهتاب با محوریت مدیریت هم‌زمان مصرف آب و برق خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ساماندهی چاه‌های کشاورزی با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و با هدف کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف برق دنبال می‌شود.

خواجه‌وند با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال افزود: تاکنون هزار و ۱۸۰ حلقه چاه کشاورزی در استان مورد بررسی و ساماندهی قرار گرفته‌اند و عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و کنتورهای هوشمند این چاه‌ها نیز به‌صورت مستمر و از راه دور پایش می‌شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات مشترک دو دستگاه در قالب این مانور اظهار کرد: گروه‌های عملیاتی شرکت توزیع برق و شرکت آب منطقه‌ای در ۱۰ منطقه اجرایی به‌صورت هم‌زمان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و بررسی، آزمایش و ارزیابی تجهیزات اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی از جمله محورهای این عملیات است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز نیز از یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی دو شرکت برای مدیریت دقیق‌تر منابع آب و برق خبر داد و گفت: از سال ۱۴۰۴، سامانه‌های اطلاعاتی شرکت آب منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق با هدف تسهیل نظارت و تبادل اطلاعات به یکدیگر متصل شده‌اند.

نجفیان افزود: در مرحله دوم این مانور، نیروهای عملیاتی دو شرکت با حضور مشترک در محل چاه‌های غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم برای انسداد این چاه‌ها و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز برق را اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آب زیرزمینی استان تصریح کرد: ذخایر آب زیرزمینی البرز طی ۱۵ سال گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ از این رو اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، کنترل برداشت‌ها و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز از اقدامات ضروری برای صیانت از آبخوان‌ها و پیشگیری از تشدید فرونشست زمین به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز همچنین از بهبود وضعیت بارندگی در سال آبی جاری خبر داد و گفت: میزان بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و حجم ذخایر سدهای کرج و طالقان نیز نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.