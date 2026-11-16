به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین حسن‌پور با تأکید بر عزم جدی مجموعه انتظامی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی اظهار داشت: حفاظت از سرمایه‌های ملی و صیانت از حقوق عامه یکی از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با همکاری دستگاه قضائی و کارشناسان منابع طبیعی، مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: در یک ماه گذشته، مأموران انتظامی شهرستان‌های مختلف استان با انجام اقدامات پلیسی، بررسی گزارش‌های مردمی و هماهنگی قضائی، موفق شدند در شهرستان‌های تالش، رضوانشهر، ماسال، رشت، سیاهکل و آستانه اشرفیه، بیش از ۳۰۳ هزار مترمربع از اراضی ملی را که به شیوه‌های مختلف از جمله محصور کردن با سیم‌خاردار، فنس و پرچین به تصرف افراد سودجو درآمده بود، رفع تصرف کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به ارزش قابل توجه اراضی بازگردانده‌شده به بیت‌المال تصریح کرد: در این مدت، بیشترین حجم رفع تصرف مربوط به ۲۶ هکتار از نوار ساحلی مناطق زیباکنار، چونچنان و خشک‌اسطلخ شهرستان رشت بود که ارزش کارشناسی آن بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار حسن پور با بیان اینکه در جریان این اقدامات، متهمان پرونده‌ها شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: برخورد با زمین‌خواران و افرادی که با سوءاستفاده از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی به دنبال منافع شخصی هستند، بدون اغماض در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، از تضییع حقوق عمومی و تخریب سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.