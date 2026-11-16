دعوت از ۴ دروازهبان جدید به اردوی تیم امید
۴ دروازه بان با نظر کادرفنی به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کادرفنی تیم فوتبال امید ایران با هدف بررسی شرایط بازیکنان واجد شرایط حضور در تیم امید؛ تصمیم به دعوت از ۴ دروازه بان جدید گرفت.
اسامی دروازه بانان به شرح زیر است:
محمد فیضی از تراکتور تبریز
محمدعلی نبیزاده از استقلال تهران
ابوالفضل حیدری از فولاد خوزستان
رامتین خلجی از بعثت کرمانشاه
بازیکنان دعوت شده امروز وارد اردو شده و مورد ارزیابی مربیان قرار خواهند گرفت.