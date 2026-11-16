به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پدر و مادر شهید محمدمهدی جنگیچی و مادر شهیدان احمدرضا و جواد سرتک‌زاده، شب گذشته در میدان امام خامنه‌ای گلپایگان با مردم دیدار کردند و از خاطرات فرزندان شهید خود گفتند.

پدر شهید محمدمهدی جنگیچی گفت: پیکر فرزندم پس از سه روز جست‌و‌جو از زیر آوار مدرسه شجره طیبه پیدا شد.

وی با اشاره به اقتدار سپاه و ارتش و ایستادگی مردم، تأکید کرد ملت ایران در برابر دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مادر شهیدان جواد و احمدرضا سرتک‌زاده نیز گفت: فرزندانم را در راه امام حسین (ع) تقدیم کردم.

وی افزود: پیکر جواد زیر آوار نمانده بود و بر اثر موج انفجار به شهادت رسید، اما احمدرضا زیر آوار جان باخت.

در این مراسم از خانواده‌های این سه شهید دانش‌آموز تجلیل شد.