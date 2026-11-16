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خانوادههای سه دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب در تجمع شبانه مردم گلپایگان حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پدر و مادر شهید محمدمهدی جنگیچی و مادر شهیدان احمدرضا و جواد سرتکزاده، شب گذشته در میدان امام خامنهای گلپایگان با مردم دیدار کردند و از خاطرات فرزندان شهید خود گفتند.
پدر شهید محمدمهدی جنگیچی گفت: پیکر فرزندم پس از سه روز جستوجو از زیر آوار مدرسه شجره طیبه پیدا شد.
وی با اشاره به اقتدار سپاه و ارتش و ایستادگی مردم، تأکید کرد ملت ایران در برابر دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد.
مادر شهیدان جواد و احمدرضا سرتکزاده نیز گفت: فرزندانم را در راه امام حسین (ع) تقدیم کردم.
وی افزود: پیکر جواد زیر آوار نمانده بود و بر اثر موج انفجار به شهادت رسید، اما احمدرضا زیر آوار جان باخت.
در این مراسم از خانوادههای این سه شهید دانشآموز تجلیل شد.