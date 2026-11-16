به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج در جلسه معاونان فرهنگی باشگاه‌های لیگ برتری اظهار داشت: قصد داریم در نشان رسمی فدراسیون فوتبال و همچنین طراحی پیراهن تیم‌های ملی تغییراتی ایجاد کنیم. در این زمینه از نظرات صاحب‌نظران، باشگاه‌ها و اصحاب رسانه استقبال خواهیم کرد و از پیشنهاد‌ها و کمک‌های آنها بهره می‌گیریم.

وی افزود: البته این موضوع به معنای وجود ضعف در نشان فعلی فدراسیون یا طراحی کنونی پیراهن تیم‌های ملی نیست، بلکه هدف ما این است که این طرح‌ها را بهتر، زیباتر و شکیل‌تر کنیم.