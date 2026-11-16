به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر،کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمالی تا بامداد سه‌شنبه سواحل استان به ویژه در فراساحل متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا انصاری افزود: از روز سه‌شنبه با کاهش سرعت وزش باد و تداوم این شرایط تا روز پنج‌شنبه، وضعیت جوی و دریایی به‌نسبت آرامی برای استان مورد انتظار است، اما دوباره با افزایش سرعت وزش باد شمالی از روز جمعه سواحل استان متلاطم خواهد شد.

وی آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعت‌های وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل ۱۲ تا ۳۸ و تا سه‌شنبه صبح در فراساحل ۱۶ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ و فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

به گفته انصاری، فردا در بندر بوشهر جزر دریا ساعت ۰۷:۳۰ و مد دریا ساعت ۱۲:۰۰ خواهد بود.