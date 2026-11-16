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در پویش مواسات و خدمت بی منت، یک موسسه خیریه استان قم، شانزده سری جهیزیه، تهیه و به زوجهای جوان هرمزگانی زیر پوشش کمیته امداد، اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مراسم نمادین اهدای سه سری از این جهیزیهها با حضور آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در سالن ورزشی کمیته امداد منطقه یک بندرعباس برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: موسسه خیریه باقیات الصالحات قم، با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان، اقلام ضروری زندگی، از یخچال و لباسشویی تا فرش و ظروف آشپزخانه ایرانی را در قالب جهیزیه، تهیه و به شانزده زوج جوان واگذار کرد.
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آیت الله محمد عبادی زاده از نیکوکاران هرمزگانی هم خواست، در مساجد تراز استان، مجموعههای نیکوکاری تشکیل دهند و در تهیه جهیزیه برای جوانان نیازمند بکوشند.
حمید باسره مدیر کل کمیته امداد هرمزگان، تهیه بیست تن برنج و حدود دو تن گوشت قرمز، برای توزیع بین خانوادههای نیازمند هرمزگانی را دیگر اقدام نیکوکاران استان قم عنوان کرد و افزود: مجموع هزینه خرید جهیزیهها و این اقلام خوراکی، حدود ده میلیارد تومان است.