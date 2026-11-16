به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ پاسدار کامیار مهدی پور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان در قدردانی از حضور باشکوه مردم شهید پرور استان در استقبال، تشییع، وداع و خاکسپاری شهدای گمنام بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

آیین‌های استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در استان گیلان، بار دیگر صحنه‌ای زیبا و به‌یادماندنی از عشق، ارادت و وفاداری مردم شهیدپرور این استان به فرهنگ ایثار و شهادت را در برابر دیدگان همگان قرار داد.

اینجانب ضمن قدردانی از حضور باشکوه، گسترده و پرشور مردم مؤمن، ولایت‌مدار و شهیدپرور استان گیلان در این آیین‌های معنوی، این حضور ارزشمند را جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت مردم به فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا توصیف می‌کنم.

بی‌شک حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، اقشار مختلف مردم، مسئولان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، خادمان و همه عوامل برگزاری این آیین‌ها، نقش بی‌بدیلی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گمنام و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده داشت.

شهدای گمنام، سند زنده ایثار و فداکاری در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی هستند و حضور پرشور مردم در تشییع و خاکسپاری آنان، نشانه پیوند عمیق ملت با شهیدان و آرمان‌های بلند آنان است. مردم گیلان با این حضور حماسی، بار دیگر ثابت کردند که قدردان خون شهدا و ادامه‌دهنده راه آنان هستند.

اینجانب از همه مردم شریف استان گیلان، نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نیرو‌های خدوم نظامی و انتظامی، رسانه‌های استان، صدا و سیمای استان و همه دست‌اندرکاران برگزاری این آیین‌های معنوی صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

سرهنگ پاسدار کامیار مهدی‌پور

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان