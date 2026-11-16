سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در جریان گشت و پایش محیط بانان در مناطق حفاظت شده البرز مرکزی خبر داد و بر ضرورت رعایت فاصله ایمن و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای حیات وحش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی با اعلام این خبر گفت: محیط بانان شهرستان شمیرانات در جریان گشت و پایش مستمر عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت، موفق به مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در زیستگاه‌های طبیعی البرز مرکزی شدند.

وی با اشاره به اهمیت این مشاهده در پایش وضعیت حیات‌وحش منطقه افزود: حضور گونه ارزشمندی همچون خرس قهوه‌ای در زیستگاه‌های طبیعی، اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی، صیانت از تنوع زیستی و تداوم برنامه‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت را دوچندان می‌کند.

کرمی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در مواجهه با حیات‌وحش، از شهروندان، طبیعت‌گردان و کوهنوردان خواست در صورت مشاهده گونه‌های جانوری وحشی، فاصله ایمن را رعایت کرده و از نزدیک شدن، تعقیب، تحریک، غذا دادن و هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیوانات خودداری کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده حیات‌وحش، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی انجام شود.