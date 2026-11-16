جشنواره خلاقانه آینه در دبیرستان دخترانه گرجی‌زاده بابل، با هدف آشنایی نسل جدید با میراث شغلی و فرهنگی مازندران و احیای مشاغل سنتی که در گذر زمان به حاشیه رانده شده‌اند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیرستان دخترانه گرجی‌زاده بابل، میزبان جشنواره خلاقانه آینه بود؛ رویدادی که با هدف آشنایی نسل جدید با میراث شغلی و فرهنگی مازندران و احیای مشاغل سنتی که در گذر زمان به حاشیه رانده شده‌اند، برگزار شد. این جشنواره، گامی عملی در راستای پیوند میان دانش‌آموزان و هویت بومی استان است.

آمنه افزا، سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعی شهرستان بابل، در حاشیه این مراسم اعلام گفت: جشنواره آینه در راستای برنامه عملیاتی این گروه و با هدف معرفی مشاغل خاموش استان سازماندهی شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از حرفه‌های سنتی و اصیل مازندران، به دلیل تغییر سبک زندگی، به تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌اند؛ هدف ما از این برنامه، بازگرداندن این جلوه‌ها به حافظه جمعی نسل امروز است.

در این جشنواره، دانش‌آموزان با پشتکار و خلاقیت خود، توانستند جلوه‌هایی از مشاغل بومی را بازآفرینی کنند.

افزا با قدردانی از کادر آموزشی و مدیریت مدرسه گفت: دانش‌آموزان با همکاری دبیر مطالعات اجتماعی، نه تنها یک نمایش، بلکه یک تجربه فرهنگی را رقم زدند که زمینه انتقال بخشی از هویت و میراث شغلی مازندران را به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعی با تأکید بر اهمیت این نوع برنامه‌ها، افزود: برگزاری جشنواره‌هایی نظیر آینه، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و نام حرفه‌های قدیمی، فرصتی ارزشمند برای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و آشنایی عمیق‌تر آنان با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه فراهم می‌سازد.