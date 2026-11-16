معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از روند اجرایی ابرطرح «پارک‌سوار احمدی» به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تبادل سفر و پارکینگ شهر با ظرفیت بیش از هزار و ۵۰۰ خودرو در این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از روند اجرایی ابرطرح «پارک‌سوار احمدی» به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تبادل سفر و پارکینگ شهر با ظرفیت ۱۵۸۳ خودرو و الگوی نوین توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) در این کلان‌شهر خبر داد.

محمد فرخ‌زاده افزود: این مجتمع با سرمایه‌گذاری قراردادی بیش از ۳۴ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال در خیابان احمدی شمالی (روبروی مرکز فرماندهی) در دست ساخت است و پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۴.۶ درصد رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه این طرح فراتر از اعداد و ارقام، رویکردی بنیادین در توسعه زیارتی، گردشگری و ساماندهی ترافیک مرکز شهر دارد، افزود: طراحی این مجموعه در زمینی به وسعت ۴۶۱۳۲ مترمربع و با زیربنای طبقات ۸۵ هزار مترمربع انجام گرفته و استاندارد‌های کامل یک مرکز TOD و پارک‌سوار هوشمند را محقق می‌سازد.

در این راستا، کاربری‌های رفاهی و گردشگری متعددی از جمله هتل با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع، فضا‌های تجاری و رستوران به مساحت ۷۴۰۰ مترمربع، زائرسرا و فضا‌های خدماتی پیش‌بینی شده است.

فرخ‌زاده نوآوری برجسته این طرح را اتصال خطوط ۱ و ۴ و بهره‌گیری از ناوگان اتوبوس‌های تمام‌برقی در بستر زیرسطحی دانست و تصریح کرد: برای نخستین بار حرکت اتوبوس‌های برقی در زیرزمین تعریف شده است تا با انطباق کامل با پروتکل‌های زیست‌محیطی و کاهش آلایندگی هوا، سرعت، کیفیت و ایمنی جابه‌جایی مسافران به حداکثر برسد.

معاون شهردار شیراز با تشریح بخش‌های ترافیکی طرح تصریح کرد: پایانه اتوبوس‌های دیزل و برقی با متراژ ۲۷۱۰۰ مترمربع در ۳ طبقه زیرزمین و یک طبقه روی زمین جانمایی شده و هم‌زمان ایستگاه‌های تاکسی نیز در محل پیش‌بینی شده است.

علاوه بر آن، بزرگ‌ترین پارکینگ خودرو‌های سواری شهر با زیربنای ۵۲۶۰۰ مترمربع، در ۴ طبقه زیرزمین و ۴ طبقه روی زمین با ظرفیت پذیرش ۱۵۸۳ دستگاه خودرو ساخته می‌شود تا شهروندان و زائران با آسودگی خودرو شخصی خود را پارک کرده و با ناوگان همگانی زیرسطحی مسیر خود را ادامه دهند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز همچنین خاطرنشان کرد: این پایانه چندمنظوره که توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (هلدینگ نیرو - مؤسسه ایستاب) و با نظارت مهندسین مشاور شهر راز در حال ساخت است، دسترسی مستقیمی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و چهارراه زند ایجاد می‌کند. همچنین از طریق اتصال به چهارراه زند، دسترسی مسافران به تمام شبکه قطار شهری از جمله فرودگاه بین‌المللی شیراز و پایانه راه‌آهن تسهیل می‌شود و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و نظم‌بخشی به مرکز شهر ایفا خواهد کرد.