تأمین گوشت سالم و باکیفیت، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام دارد.نظارت‌های دامپزشکی از مراحل ورود دام و ذبح تا بازرسی لاشه، بسته‌بندی و عرضه از مهم‌ترین الزامات این فرآیند است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تأمین گوشت سالم و باکیفیت، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام دارد.

نظارت‌های دامپزشکی از مراحل ورود دام و ذبح تا بازرسی لاشه، بسته‌بندی و عرضه از مهم‌ترین الزامات این فرآیند است.

در کشتارگاه صنعتی گوشت اردبیل، علاوه بر رعایت ضوابط شرعی و بهداشتی، ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی دنبال می شود.