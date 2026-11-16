به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان جنوبی از اهدای ۱۹۰ میلیون تومان از سوی یک زوج جوان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خبر داد و گفت: این زوج نیک‌اندیش، هم‌زمان با آغاز زندگی مشترک خود، شادی این پیوند را با کمک به آزادی زندانیان نیازمند تقسیم کردند.

حسین‌پور افزود: سید سجاد حسینی به همراه همسر خود، با حضور در ستاد دیه استان و اهدای مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان، تصمیم گرفتند آغاز زندگی مشترکشان را با اقدامی خیرخواهانه و خداپسندانه همراه کنند.

وی با اشاره به آثار اجتماعی این اقدام خداپسندانه گفت: کمک‌های خیران نقش مؤثری در فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان دارد؛ اقدامی که علاوه بر نجات یک فرد از بند زندان، امید و آرامش را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.

مدیر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال ۱۰۴ زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران و ستاددیه آزاد شدند و هم اکنون ۲۳۳ زندانی جرائم غیر عمد نیازمند، در انتظار کمک مردم نوعدوست برای آزادی هستند.