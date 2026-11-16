پخش زنده
امروز: -
زوج جوان اهل خراسان جنوبی در نخستین روزهای زندگی مشترک خود، ۱۹۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان جنوبی از اهدای ۱۹۰ میلیون تومان از سوی یک زوج جوان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خبر داد و گفت: این زوج نیکاندیش، همزمان با آغاز زندگی مشترک خود، شادی این پیوند را با کمک به آزادی زندانیان نیازمند تقسیم کردند.
حسینپور افزود: سید سجاد حسینی به همراه همسر خود، با حضور در ستاد دیه استان و اهدای مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان، تصمیم گرفتند آغاز زندگی مشترکشان را با اقدامی خیرخواهانه و خداپسندانه همراه کنند.
وی با اشاره به آثار اجتماعی این اقدام خداپسندانه گفت: کمکهای خیران نقش مؤثری در فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان دارد؛ اقدامی که علاوه بر نجات یک فرد از بند زندان، امید و آرامش را به خانوادههای چشمانتظار بازمیگرداند.
مدیر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال ۱۰۴ زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران و ستاددیه آزاد شدند و هم اکنون ۲۳۳ زندانی جرائم غیر عمد نیازمند، در انتظار کمک مردم نوعدوست برای آزادی هستند.