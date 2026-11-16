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روزانه۲۷۰ دانشآموز در قالب اردوی دانش آموزی از باغ موزه دفاع مقدس بازدید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر اجرایی باغ موزه دفاع مقدس استان همدان گفت: این اردوها از ۱۵ مهر آغاز شده که تا ۳۰ آبان ویژه دختران و از ۲ آذر تا پایان آذر ویژه پسران خواهد بود.
خسرو زند هدف از برگزاری این اردوها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه شهادتطلبی در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: میزبانی روزانه ۲۰۰ نفر از دانشآموزان مناطق ۱ تا ۲۲ تهران نیز میهمان بازدید از این مجموعه هستند.
او افزود: در نیمه اول مهر میزبان ۶ هزار دانشجوی راهیان نور از سراسر بودیم که بازخوردهای بسزایی داشت.
مدیر اجرایی باغ موزه دفاع مقدس استان همدان تاکیدکرد: بر اساس تفاهمنامهای با اداره کل آموزش و پرورش استان، سپاه ناحیه همدان و ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو شهرستان همدان، در چهار سال اخیر دانشآموزان به صورت زمانبندی دقیق از این مکان دیدن میکنند.
خسرو زند در پایان گفت: روزانه ۹ راوی در قالب ۹ گروه ۳۰ نفره، روایتگر ایثار و شهادت رزمندگان سلام در دفاع مقدس هستند.