احمد واحدیان در ارتباط تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی افزود: روزانه ۹ میلیون و ۳۸۱ هزار لیتر بنزین در ۲۹۵ جایگاه سوخت در استان توزیع می‌شود که ۳۶ درصد این میزان، معادل ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود. این در حالیست که ۹۷ درصد رانندگان کارت سوخت دارند و می‌توانند از کارت شخصی برای سوختگیری استفاده کنند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۰ کارت سوخت اضطراری در منطقه شمال استان خراسان رضوی و ۱۰۰ کارت در مناطق سبزوار و تربت حیدریه فعال است.