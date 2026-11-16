به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مسئول امور عشایر مهاباد گفت: جاده دسترسی روستای «باگردان» به «بنگوین» که یکی از مسیر‌های تردد عشایر بین ییلاق و قشلاق است، به طول پنج کیلومتر در مرحله زیرسازی و آماده‌سازی برای آسفالت قرار دارد.

انور دیودل افزود: در مسیر روستای «باگردان» به «بنگوین» ۱۲ دهنه پل نیز احداث شده است.

وی با شااره به فرآیند توزیع نهاده‌های دامی و آرد میان عشایر مهاباد، تصریح کرد: ۳۵۰ تُن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنسانتره با قیمت یارانه‌ای و ۱۴۴ تن آرد امسال بین جامعه عشایری مهاباد توزیع شده است.

مسئول امور عشایر مهاباد همچنین از اختصاص ۲۸ میلیارد ریال تسهیلات بانکی کم‌بهره به عشایر این شهرستان برای خرید دام سبک خبر داد.

دیودل خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری دارای پرونده با جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر در مهاباد زندگی می‌کنند که عمده فعالیت آنان در حوزه دامپروری و صنایع وابسته متمرکز است.