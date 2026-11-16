به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی افزود: ولایت‌پذیری و اقامه نماز در یک مسیر قرار دارند و امروز باید برای تداوم ولایت، به درگاه الهی شاکر بود.

وی با بیان اینکه مجاهد در نماز ساخته می‌شود، به وقایع دو جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: مقاومت امروز ما ریشه در نماز و بندگی حضرت حق تعالی دارد؛ و از طرف دیگر پوشالی بودن تکیه‌گاه کشور‌های کوچک عربی به قدرت نظامی و سیاسی امریکا، در جنگ تحمیلی عیان شد که این از ثمرات ایمان و اقامه نماز بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه حقیقت دین بر دو رکن تولی و تبری قرار گرفته اضافه کرد: مرز دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، در نماز مشخص شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین هم گفت: رستگاری در خشوع و محافظت از نماز است.

آیت الله حسین مظفری با اشاره به آیات و روایات متعدد درباره اهمیت نماز در پیشگاه حق تعالی اضافه کرد: سعادت انسان در گرو بندگی و برپا داشتن نماز است.

حجت الاسلام نادری معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تعداد آثار رسیده به این رویداد فرهنگی گفت: بیش از ۴ هزار اثر و محتوای تولید شده در ۸ا رشته، به دبیرخانه اجلاسیه رسیده و مورد داوری قرار گرفته است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان نیز با اشاره به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از این اجلاسیه، قزوین را سرزمین عالمان، مجاهدان و چهره‌های برجسته علمی و دینی دانست.

سردار رستمعلی رفیعی آتانی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهیدان دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت، به‌ویژه شهید سیدحسن نصرالله، بر اهمیت نماز و جایگاه آن در منظومه ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.

سردار آتانی همچنین از حضور مسئولان و فرماندهان سپاه در این اجلاسیه قدردانی کرد.