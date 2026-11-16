اندونزی و ۱۷ کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس در جنوب نوار غزه را به‌شدت محکوم کردند و آن را نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و تهدیدی علیه آتش‌بس دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ وزیران امور خارجه این ۱۸ کشور در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه اندونزی منتشر کرد، اعلام کردند حمله به بیمارستان ناصر، در تضاد با تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در سرزمین‌های فلسطینی است.

در این حمله که بخش‌های جراحی مردان و زنان و همچنین بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان را هدف قرار داد، دست‌کم ۶ نفر شهید و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند و خسارات گسترده‌ای به این مرکز درمانی وارد شد.

وزیران امور خارجه این کشور‌ها با تأکید بر حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه از مراکز درمانی و کارکنان پزشکی، ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان را محکوم کردند.

در این بیانیه همچنین نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه به ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان، ابراز نگرانی شده و هشدار داده شده است که کودکان و نوزادان بیش از دیگران در معرض خطر سرما و شرایط دشوار انسانی قرار دارند.

امضاکنندگان بیانیه از رژیم صهیونیستی خواستند به تعهدات خود در چارچوب آتش‌بس پایبند باشد از غیرنظامیان و مراکز درمانی محافظت کند و اجازه ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و فعالیت سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی را بدهد.

وزیران امور خارجه همچنین از آمریکا و هیئت صلح خواستند برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهدات خود و رفع محدودیت‌های کمک‌رسانی به غزه فشار بیشتری وارد کنند.

اندونزی، الجزایر، جیبوتی، مصر، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان، ترکیه و امارات متحده عربی امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.