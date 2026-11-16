­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی در آغاز برنامه «ایران به توان کارآفرینی»، با گرامی‌داشت یاد و خاطره جان‌باختگان و شهدای کشور در دو جنگ اخیر گفت: «یاد و خاطره کسانی را که جان خود را فدا کردند تا امروز بتوانیم با امنیت در کنار یکدیگر باشیم، گرامی می‌داریم. رهبر شهید، فرماندهان و همه کسانی که در راه خدمت به این کشور جان خود را از دست دادند، در یاد ما خواهند ماند. همچنین در بخش کار و تولید، ۱۸ نفر در یکی از کارخانه‌های اصفهان به شهادت رسیدند؛ آنان در گمنامی و بی‌صدا به شهادت رسیدند. یاد و خاطره آنان و همه مجاهدان تولید کالا و خدمات کشور را نیز گرامی می‌داریم.»

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های گذشته گفت: «بعضی روز‌ها را برای تاریخ زندگی می‌کنیم؛ به این معنا که این برهه بیش از آنکه صرفاً تجربه زیسته ما باشد، در تاریخ ثبت خواهد شد تا آیندگان بدانند چه روز‌هایی را پشت سر گذاشتیم. عبور از چنین دوره‌هایی شبیه عبور از یک گردنه در کوهنوردی است؛ زمانی که از گردنه عبور می‌کنیم، تازه متوجه می‌شویم چه مسیری را طی کرده‌ایم. روز‌های پرچالش، سخت و تلخی را پشت سر گذاشتیم، اما ایستاده از آنها عبور کردیم. امیدواریم هرچه زودتر صلح پایدار برقرار شود تا بتوانیم بیش از گذشته درباره رشد، توسعه و رونق اقتصادی سخن بگوییم؛ هرچند تاب‌آوری، که موضوع تمرکز همایش امسال است، نیز در این مسیر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.»

حسینی ادامه داد: « با توجه به شرایط دشوار سال گذشته، به این فکر کردیم که چگونه می‌توان بخشی از این تجربه‌ها را به گفت‌و‌گو گذاشت و از سنگینی فضای موجود کاست. به همین دلیل، تاب‌آوری در شرایط بحران را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های هفته کارآفرینی امسال انتخاب کردیم؛ با این نگاه که افرادی که آسیب دیده‌اند، چگونه توانسته‌اند به فعالیت بازگردند و دوباره تولید را از سر بگیرند. با وجود حجم بالای گفت‌و‌گو‌هایی که در فضای مجازی شکل می‌گیرد، در فضای حقیقی کمتر با یکدیگر گفت‌و‌گو می‌کنیم. خودِ دور هم جمع شدن‌ها و دیدار‌ها نیز بخشی از پیشران توسعه است.»

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های هفته جهانی کارآفرینی در سال گذشته گفت: «سال گذشته با همکاری همکاران، موضوع «نسل زد» را در دستور کار قرار دادیم که فضای گفت‌وگوی خوبی ایجاد کرد. امسال نیز با انتخاب موضوع تاب‌آوری تلاش کردیم مسیر متفاوتی را دنبال کنیم. در همین راستا، ستاد هماهنگی تشکیل شد و حاصل این انسجام، برگزاری ۱۸ برنامه ملی در هفته کارآفرینی با مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است. علاوه بر این، بیش از ۱۳۰ برنامه نیز در مقیاس استانی برگزار خواهد شد که اتفاقی مبارک و ارزشمند است.»

ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات کارآفرینی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، با اشاره به موانع ساختاری پیش روی کارآفرینان گفت: «قرار نیست کسی که مسئولیت اجرایی دارد، خودش در موضع منتقد قرار گیرد و وظایفش را فراموش کند. هر جا قصوری از سوی بخش دولتی وجود داشته باشد، باید درباره آن صحبت کرد. اساساً قوانین، ضوابط و مقررات حاکم در کشور به اندازه کافی حامی کارآفرینی نیستند. باید ببینیم قوانین موجود تا چه اندازه ریسک‌پذیر هستند و چقدر به افراد اجازه ریسک‌پذیری می‌دهند. کارآفرینی با خلاقیت همراه است و می‌تواند ساختار‌های موجود را به هم بزند. با ساختار‌های کلاسیک نمی‌توان کار جدی و تحول‌آفرین انجام داد. برهم زدن ساختار‌های موجود نیز مستلزم پذیرش ریسک است، اما مسئله اینجاست که بسیاری از قوانین فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند.»