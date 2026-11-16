به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ احد حسین پور فرمانده سپاه شهرستان دامغان گفت: صبح امروز ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان دامغان که اولین کاروان استان سمنان در قالب راهیان نور به مناطق جنگی است با ۵ دستگاه اتوبوس اعزام شدند.

وی افزود: این افراد به مدت ۵ روز از مناطق جنگی کشور شامل فکه، طلاییه، اروند، فتح المبین و شلمچه بازدید می‌کنند.

سرهنگ محمد امامی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه قائم استان سمنان هم از برنامه ریزی برای اعزام اعزام ۱۰ هزار نفر از استان سمنان به اردو‌های راهیان نور خبر داد و گفت : سفر کاروان‌های راهیان نور استان با اعزام هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر به مناطق عملیاتی جنوب کشور از امروز آغاز شد.

سرهنگ امامی آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت و رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را از اهداف این اردو‌ها برشمرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی و رزمایشی نیز در اردوگاه آبادان برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ادامه اعزام‌ها در مراحل بعدی افزود: دانش‌آموزان پسر، بسیجیان و دانشجویان نیز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۰ هزار نفر در قالب اردو‌های پنج‌روزه راهیان نور به این مناطق اعزام شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قائماستان سمنان گفت: این تعداد اعزام در مجموع ۵۰ هزار نفرروز را شامل می‌شود.