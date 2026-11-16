به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه ۲۵ آبان در سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ۱۰ دستور خطاب به مقامات و مسئولان قضائی صادر کرد؛ از جمله الزام سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارش جامع از وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عملیاتی‌سازی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، آسیب‌شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق ملت ایران در مراجع داخلی و بین‌المللی.

رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به ۲۶۰ شب میدان‌داری ملت ایران، اظهار کرد: بعثت ملت ما، یک معجزه و عنایت الهی بود. قریب به ۹ ماه است که مردم ما، این جان‌فدایان ایران اسلامی، بدون وقفه، میدان‌داری می‌کنند. قطعاً و یقیناً مقاومت، پایداری، جهاد تبیین و دشمن‌شناسی ملت ما، نشأت گرفته از نهضت مقدس فاطمی است. همه ما کارگزاران و ایضاً نهاد‌های نظام در برابر ملت ایران، دارای تکلیف و وظیفه هستیم و حداقل‌ترین کار آن است که سخن این ملت بعثت‌یافته را بشنویم و به خواسته‌های بحق آنان جامه عمل بپوشانیم. ما موظفیم در راستای رفع مشکلات این مردم گرانقدر، جهد مضاعف کنیم و اجازه ندهیم که دشمنان و منافقان در صفوف مستحکم و به‌هم‌پیوسته‌ی ملت ایران نفوذ کنند و در انسجام آنها، خدشه ایجاد سازند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بدون‌تردید، بخش مهمی از استیصال و یأس دشمن متجاوز، ناشی از حضور در صحنه و میدان‌داری ملت ایران است؛ لذا همه ما کارگزاران و خادمان مردم موظفیم مراقب الفاظ و اعمال‌مان باشیم و از هر آنچه سبب مأیوس شدن و از بین رفتن امید و صبر و استقامت مردم می‌شود، به جد پرهیز و اجتناب کنیم.

دستور نخست: گزارش جامع وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز دستورات مشخصی را خطاب به مقامات و مسئولان قضائی صادر کرد و در نخستین دستور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا هر چه سریع‌تر گزارش جامعی از وضعیت شرکت‌های دولتی و آن دسته از این شرکت‌ها که زیان‌ده هستند ارائه دهد.

وی تاکید کرد: این مقوله نباید با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود و ضروری است با جدیت، تا انتها دنبال شود؛ همچنین مطلوب است که بخش‌هایی از این گزارش نیز به سمع و نظر مردم برسد.

دستور دوم: عملیاتی‌سازی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا «دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری» را با دقت و جامعیت، عملیاتی سازد و اجرای تمام و کمال مفاد این دستورالعمل را مورد غفلت قرار ندهد.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا خاطرنشان کرد: مجرمی که حضورش در اجتماع مضر است، حتماً و قطعاً باید در زندان بماند؛ لکن وقتی ضرورتی وجود ندارد، از زندانی کردن فرد باید پرهیز شود. در این فقره، مشخصاً مبحث قرار‌های منجر به بازداشت، مدنظر است؛ بار‌ها تاکید کرده‌ایم وقتی ضرورتی وجود ندارد، نباید برای متهمی، قرار بازداشت صادر کرد؛ همچنین نباید سایر قرار‌ها را به گونه‌ای صادر کرد که النهایه منتهی به بازداشت متهم شود؛ در شرایطی که بازداشت او اساساً ضرورتی ندارد. بار دیگر تأکید می‌کنم که برای بسیاری از افراد جامعه، حتی یک شب در بازداشت بودن نیز تبعات و عوارض به همراه دارد.

دستور سوم: سرکشی از زندان‌ها و پالایش زندانیان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه‌ی همین مبحث، اظهار داشت: مسئولان ذی‌صلاح قضایی، سرکشی از زندان‌ها را با جدیت دنبال کنند؛ به هیچ وجه نباید این مقوله، کمرنگ شود. مسئولان ذی‌صلاح قضایی در جریان سرکشی‌ها و بازدید‌های خود از زندان‌ها، حتماً اِعمال تأسیسات ارفاقی را در قبال زندانیان واجدشرایط مدنظر قرار دهند. ایضاً حتماً به مقوله‌ی پالایش زندانیان نیز عنایت شود تا مبادا فرد بی‌گناه یا کم‌گناهی، به ناحق در زندان باشد. بار‌ها گفته شده است که اگر یک مجرم اشتباهاً آزاد شود، بهتر است تا یک فرد بی‌گناه یا کم‌گناه در زندان بماند.

دستور چهارم: آسیب‌شناسی پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس قوه قضائیه در ادامه دستوراتش در نشست امروز، به مبحث پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: با تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در مراجع ذیصلاح قضائی، از حجم پرونده‌های کثیرالشاکی کاسته شده است؛ لکن مقوله‌ی آسیب‌شناسی در این فقره را نباید از نظر دور داشت. اینکه یک پرونده کثیرالشاکی با هزار زحمت و مرارت مختومه شود لکن چندی بعد در همان موضوع، یک پرونده کثیرالشاکی دیگر تشکیل شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. در این راستا باید بر سطح و حجم اطلاع‌رسانی‌ها و آگاهی‌بخشی‌های عمومی افزود تا مردم فریب کلاهبرداران را نخورند. قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در چارچوب موازین قانونی، محتویاتِ قابل نشر این قبیل پرونده‌های کثیرالشاکی را در اختیار فیلم‌سازان و مستندسازان قرار دهد تا آنها با زبان هنر، آنچه در این پرونده‌ها رخ داده است را به تصویر بکشند و بدین‌واسطه آگاهی مردم در برابر کلاهبرداران بیشتر شود.

دستور پنجم: آسیب‌شناسی پرونده‌های دارای نقص و نقض فراوان

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مراجع ذیصلاح و مشخصاً معاونت قضائی، معاونت حقوقی و معاونت نظارت دیوان‌عالی دستور داد تا آسیب‌شناسی جامع و کاملی را در قبال پرونده‌هایی که میزان نقص و نقض آنها زیاد است و به کرّات با درخواست‌های اِعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه می‌شوند، انجام دهند.

رئیس قوه قضائیه در راستای همین مبحث، تصریح کرد: اینکه به کیفرخواست یک پرونده، بالغ بر ۵ بار در دادگاه بدوی نقص گرفته شود و یا آرای یک دادگاه بدوی در یک موضوع مشخص، به کرّات توسط مرجع تجدیدنظر یا دیوان‌عالی نقض شود، حکایت از یک خلل و آسیب دارد که باید هر چه سریع‌تر مرتفع گردد. البته در این حوزه، آسیب‌شناسی‌هایی انجام گرفته است، لکن جا دارد که کار بیشتر و عمیق‌تری صورت گیرد.

دستور ششم: تعیین تکلیف محاسبه تأخیر تأدیه

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: در مبحث محاسبه‌ی تأخیر تأدیه نیز پرونده‌های زیادی وجود دارد که در قبال آنها، درخواست‌های اعاده دادرسی واصل می‌شود. در این حوزه، برخی قضات، تأخیر تأدیه‌ها را ماهیانه و برخی سالانه، محاسبه می‌کنند؛ در این فقره باید تکلیف روشن شود و در صورت نیاز، رأی وحدت رویه در دیوان‌عالی صادر گردد. البته در صدور رأی وحدت رویه در این مبحث نیز ضروری است نهایت دقت و جامع‌نگری لحاظ شود.

دستور هفتم: پیگیری پرونده جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه دستوراتش در نشست امروز، خطاب به دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران دستور داد تا با همکاری معاونت بین‌الملل قضائیه و مساعدت مرکز وکلا، پرونده‌های مرتبط با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق ملت ایران را با قدرت و جدیت در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری کنند و در شناساندن جنایتکاران و جنایت‌های سبُعانه‌شان به جهانیان و ایضاً تعقیب آنها، کوشا و ساعی باشند.

دستور هشتم: روزآمدسازی سند تحول قضائی

رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به مسئولان ذیربط نیز دستور داد تا در راستای روزآمدسازی سند تحول قضایی، شتاب و تعجیل، توأم با دقت و جامع‌نگری داشته باشند.

دستور نهم: افزایش سرانه مطالعه میان کارکنان قوه قضائیه و قضات

رئیس قوه قضائیه در مطلع سخنانش در نشست امروز، با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی، به ذکر خاطراتی از امام شهید در موضوع کتابخوانی پرداخت و بیان داشت: امام شهید ما، کتاب‌خوان‌ترین و کتاب‌شناس‌ترین شخصیت بودند. ایشان در رأس همه کتب، مقیّد به تلاوت و تدبّر در قرآن کریم و ادعیه‌ی واردشده از ناحیه‌ی ائمه هدی (علیهم‌السلام) بودند. من هیچ رهبر و سیاستمداری را در عالم سراغ ندارم که همچون امام شهید ما اهتمام و تسلط به کتاب و کتاب‌خوانی داشته باشد. امام شهید ما رهبری الهی بودند که چشمان امید امت اسلام به ایشان بود و فراوانی مشغله داشتند لکن هرگز کتابخوانی را ترک نمی‌کردند.

دستور دهم: نشست هم‌اندیشی با اصحاب نشر و بررسی ویژه وضعیت نشر کتاب

رئیس قوه قضائیه همچنین به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا نشستی هم‌اندیشانه را با اصحاب نشر و تألیف و توزیع کتاب برپا نماید و نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضایی آنها در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، همچنین خطاب به معاون اول قوه قضائیه دستور داد تا در کارگروه مشترک قوا، نسبت به طرح مبحث بررسی ویژه وضعیت نشر کتاب در کشور و عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اهتمام داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: در مبحث صدور مجوز برای نشر یک کتاب، قطعاً نباید سخت‌گیری‌های بلاوجه صورت گیرد و متقابلاً در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه نیز آنجا که باید ممیزی صورت گیرد، نباید با دیده‌ی اغماض و تسامح به موضوع نگریست.

رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به سالگرد رحلت علامه طباطبایی؛ ایشان را از اعاظم روزگار و شخصیتی منحصر‌به‌فرد دانست که با تألیف تفسیر المیزان، تمدن‌سازی قرآن را به رخ جهانیان کشاند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا، بیان داشت: علامه طباطبایی در عصری پای در میدان جهاد تبیین نهاد که مکاتب مادی جولان می‌دادند و دلفریبی می‌کردند؛ لکن حضرت علامه با بیان رسا و استدلال متقن، پیوند دین و عقل را برای جهانیان و اهل معرفت، تبیین گرد. شاگردان علامه نیز همچون استاد شهید مرتضی مطهری و حضرت آیت‌الله جوادی آملی در همان صراط مستقیم تبیینی قدم برداشتند.