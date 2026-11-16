رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در بیستمین جلسه کمیته سلامت حج ۱۴۰۶ که با حضور نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و اعضای کمیته برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و چالش‌های پیش‌روی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران حج تمتع ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مرعشی در این نشست، که دوشنبه، ۲۵ آبان ماه، در مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر برگزار شد، با اشاره به فعالیت‌های کارشناسی کمیته سلامت حج گفت: این کمیته با حضور معاونان، کارشناسان، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه سلامت و همچنین نمایندگان و ناظران مرتبط با عملیات بهداشتی و درمانی حج، به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و موضوعات، پیشنهاد‌ها و ایده‌های تخصصی پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی، برای اجرا در عملیات حج آماده می‌شوند.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های حوزه سلامت حج نیازمند تعامل نزدیک میان بخش‌های تخصصی مرکز پزشکی حج و زیارت و مسئولان سازمان حج و زیارت است؛ چراکه علاوه بر ضرورت فنی و علمی هر برنامه، امکان اجرایی شدن آن نیز باید با هماهنگی و همفکری طرفین بررسی شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در ادامه، گزارشی از سفر اخیر و بازدید از نمایشگاه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات درمانی در عربستان سعودی ارائه کرد و گفت: در این نمایشگاه حدود ۲۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات درمانی و واسطه حضور داشتند که مذاکرات و جلساتی با آنها به‌منظور بررسی شرایط همکاری و انتخاب شرکت واجد شرایط برگزار شد.

وی با اشاره به الزامات اعلام‌شده از سوی طرف سعودی در زمینه تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی درمانی افزود: براساس ضوابط اعلامی، بخشی از نیرو‌های موردنیاز از جمله تکنیسین‌های آمبولانس، رانندگان، ناظران پزشکی و اداری و نیرو‌های ثبت اطلاعات و پذیرش باید از نیروی انسانی مورد تأیید شرکت‌های سعودی تأمین شوند که این موضوع علاوه بر ایجاد محدودیت‌های اجرایی، هزینه قابل توجهی را به ازای هر زائر به همراه خواهد داشت.

مرعشی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت‌های واجد شرایط همچنان ادامه دارد، افزود: پس از بررسی توانمندی شرکت‌ها و دریافت پیشنهاد‌های مالی، تلاش می‌کنیم با ادامه مذاکرات و چانه‌زنی‌ها با طرف سعودی، هزینه‌های اعلام‌شده را کاهش دهیم و در نهایت با انتخاب مناسب‌ترین شرکت، زمینه انعقاد قرارداد و تأمین خدمات موردنیاز را فراهم کنیم.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و استادان دانشگاه و تعامل سازنده با سازمان حج و زیارت برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به زائران بیت‌الله‌الحرام تأکید کرد.