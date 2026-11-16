به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوشتر، شنیده شدن هرگونه صدای انفجار یا شلیک در سطح شهرستان طی امروز دوشنبه ۲۵ آبان، مربوط به اجرای تمرینات تاکتیکی نیرو‌های مسلح در منطقه بوده و در چارچوب برنامه‌های دفاعی و آموزشی انجام می‌شود.

این اطلاعیه افزوده است: این تمرینات با رعایت ضوابط و استاندارد‌های ایمنی در حال اجراست و جای نگرانی وجود ندارد و از شهروندان انتظار می‌رود با حفظ آرامش، نسبت به موضوع اطلاع‌رسانی‌شده توجه داشته باشند.

بر اساس این گزارش، ولی الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان هم گفت: از امروز ۲۵ آبان به مدت سه روز عملیات انهدام مهمات عمل نکرده از جنگ تحمیلی سوم در شهرستان اهواز انجام می‌شود.