در نخستین همایش مدیران بقاع متبرکه استان تهران، بر ضرورت تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی امامزادگان، تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین همایش مدیران بقاع متبرکه استان تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، سیدحسن میرکریمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، محسن مبارکی معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف استان و جمعی از مدیران و مسئولان بقاع متبرکه، در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

محسن مبارکی معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف استان تهران در این همایش با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر امامزادگان در جامعه اظهار کرد: بقاع متبرکه باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و قرآنی کشور، در تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی و خدمت‌رسانی به مردم نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه افزود: این اماکن در شرایط حساس کنونی مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی و تقویت جریان انقلاب اسلامی گام بردارند.

مبارکی با اشاره به نتایج بازدید‌های میدانی از بقاع متبرکه تصریح کرد: یکی از مسائل قابل توجه، ناهماهنگی و در برخی موارد آگاهی ناکافی مدیران از قوانین، برنامه‌ها، آموزه‌ها و سیاست‌های سازمان اوقاف است که می‌تواند مانع تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در فعالیت‌های فرهنگی شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف استان تهران، آموزش مستمر و تقویت ارتباط دوسویه میان مدیران بقاع و اداره‌کل را ضروری دانست و بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها و آشنایی بیشتر مسئولان با مأموریت‌های سازمان تأکید کرد.

وی، طرح «قرار دوازدهم» را از برنامه‌های مهم سازمان اوقاف برای گره‌گشایی از مشکلات مردم دانست و گفت: این طرح با توسل به وجود مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) در دوازدهم هر ماه اجرا می‌شود و خدمات اجتماعی و حمایتی متناسب با نیاز‌های هر منطقه را دنبال می‌کند.

مبارکی افزود: توزیع بسته‌های معیشتی، تأمین لوازم گرمایشی، پوشاک و بسته‌های کمک‌آموزشی از جمله خدماتی است که می‌تواند در قالب این طرح به خانواده‌های نیازمند ارائه شود.

وی همچنین بر اجرای منظم برنامه «سه‌شنبه‌های مهدوی» و فعال‌سازی مراکز افق با سه محور اجتماعی، فرهنگی و قرآنی تأکید کرد و سامانه سلاله را ابزاری مهم برای ساماندهی فعالیت‌ها و پیشبرد برنامه‌های فرهنگی بقاع متبرکه دانست.

این مسئول، ارتباط مستمر با مردم و اهالی بومی مناطق را از الزامات موفقیت برنامه‌های فرهنگی برشمرد و استفاده از ظرفیت روحانیون و مبلغان بومی را در افزایش اثربخشی فعالیت‌های تبلیغی مؤثر دانست.

مبارکی با تأکید بر ضرورت آمادگی بقاع متبرکه برای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: مدیران باید از هم‌اکنون با شناسایی مخاطبان، استفاده از سخنرانان توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان بومی، برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌های فرهنگی هر منطقه طراحی و اجرا کنند.

وی همچنین از اجرای طرح پهنه‌بندی فرهنگی استان تهران خبر داد و افزود: در قالب این طرح، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، بازدید‌های میدانی و ارزیابی عملکرد بقاع متبرکه در پهنه‌های مختلف استان برگزار می‌شود تا ضمن انتقال تجربیات مدیران موفق، زمینه شناسایی ظرفیت‌ها و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی فراهم شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف استان تهران با اشاره به جنگ فرهنگی و ترکیبی دشمن خاطرنشان کرد: امامزادگان باید سنگر‌های مستحکم فرهنگی کشور باشند و مدیران این اماکن با برنامه‌ریزی، ابتکار عمل و حضور مؤثر در میان مردم، برای صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی تلاش کنند.

سیدحسن میرکریمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران نیز برگزاری این نشست را فرصتی برای تبیین مأموریت‌ها، پیگیری برنامه‌ها و افزایش هماهنگی میان خادمان و مسئولان فرهنگی امامزادگان دانست.

وی اظهار کرد: این برنامه در ادامه سلسله همایش‌ها و نشست‌های مستمر با همکاران برگزار شده و فرصتی برای ابلاغ مأموریت‌ها و تبیین موضوعاتی است که مدیران و مسئولان بقاع متبرکه باید در جریان آن قرار بگیرند.

میرکریمی با اشاره به برگزاری همایش در جوار آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: حضور نمایندگان مقام معظم رهبری، تولیت آستان مقدس و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، بر غنای این نشست افزوده و زمینه بهره‌مندی بیشتر مدیران و خادمان را فراهم کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش‌روی ماه مبارک رمضان از جمله دهه فجر و سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مرتبط از هم‌اکنون آغاز شده و ستاد‌های مربوطه تشکیل شدند.

وی خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی در سطوح ملی، کشوری و استانی در حال برگزاری است و این همایش نیز مقدمه‌ای برای هماهنگی و آماده‌سازی بهتر برنامه‌ها و مراسم پیش‌رو به شمار می‌رود.