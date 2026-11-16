جمعی از پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) استان همدان، برای حضور در بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی به شهر ارومیه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این اجلاس از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به مدت سه روز در ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، برگزار می‌شود و میزبان جمعی از پیرغلامان، مداحان و خادمان اهل‌بیت (ع) از سراسر کشور و کشور‌های مختلف است.

پیرغلامان اعزامی همدان با ابراز خوشحالی از حضور در این رویداد معنوی، قدم گذاشتن در مسیر اهل‌بیت (ع) را افتخاری بزرگ و توفیقی الهی دانستند.

آنان همچنین این اجلاس را فرصتی برای دیدار با دیگر خادمان حسینی، تبادل تجربه و انتقال فرهنگ ارادت به اهل‌بیت (ع) به نسل جوان عنوان کردند.

این رویداد با هدف پاسداشت مقام پیرغلامان و تجلیل از سال‌ها خدمت آنان به فرهنگ عاشورا برگزار می‌شود.