

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان ایران در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر در دو بخش مردان و بانوان به میدان می‌روند.

ترکیب تیم ملی مردان:

- اسلحه اپه: محمدعلی خاکزار، دانیال منصوری، امیرحسین موشحی و علی نمازی

- اسلحه فلوره: علی امینی، سیدصدرا حسینی و محمدصادق سجادپور

- اسلحه سابر: نیما زاهدی، طا‌ها کارگرپور و متین شاهدی

ترکیب تیم ملی بانوان:

- اسلحه سابر: نجمه سازنجیان

- اسلحه فلوره: زهرا کارگر

- اسلحه اپه: ریحانه رضایی

اعضای کادر فنی تیم‌های ملی:

- اسلحه سابر: محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران

- اسلحه اپه: علی یعقوبیان

- اسلحه فلوره: شروین طلوعی

شمشیربازان بخش بانوای تنها در بخش انفرادی به میدان می‌روند، اما تیم‌ای ملی مردان در دو بخش تیمی و انفرادی رقابت خواهند کرد.

تیم ملی شمشیربازی ایران روز چهارشنبه ۲۷ آبان عازم روسیه می‌شود.