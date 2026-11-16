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ترکیب تیمهای ملی شمشیربازی ایران برای حضور در رقابتهای جام آزاد سازمان همکاری شانگهای به میزبانی روسیه مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان ایران در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر در دو بخش مردان و بانوان به میدان میروند.
ترکیب تیم ملی مردان:
- اسلحه اپه: محمدعلی خاکزار، دانیال منصوری، امیرحسین موشحی و علی نمازی
- اسلحه فلوره: علی امینی، سیدصدرا حسینی و محمدصادق سجادپور
- اسلحه سابر: نیما زاهدی، طاها کارگرپور و متین شاهدی
ترکیب تیم ملی بانوان:
- اسلحه سابر: نجمه سازنجیان
- اسلحه فلوره: زهرا کارگر
- اسلحه اپه: ریحانه رضایی
اعضای کادر فنی تیمهای ملی:
- اسلحه سابر: محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران
- اسلحه اپه: علی یعقوبیان
- اسلحه فلوره: شروین طلوعی
شمشیربازان بخش بانوای تنها در بخش انفرادی به میدان میروند، اما تیمای ملی مردان در دو بخش تیمی و انفرادی رقابت خواهند کرد.
تیم ملی شمشیربازی ایران روز چهارشنبه ۲۷ آبان عازم روسیه میشود.