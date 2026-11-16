دوازده تیم از شهرستان‌های مختلف استان تهران با نمایش توانمندی‌های خود در ساخت ربات‌های دست‌ساز، در مسابقات رباتیک دانش‌آموزی که در شهرستان پیشوا برگزار شد، به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسول آقا گلی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت:این دوره از مسابقات که در آن دوازده تیم از دوازده شهرستان استان تهران در آن شرکت داشتند با هدف شناسایی استعداد‌های دانش آموزان به میزبانی شهرستان پیشوا برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها شرکت کنندگان با رباتیک‌های دست ساز خودشان شرکت داشتند که ربات‌ها کیفیت خوبی هم از خود نشان دادند و امیدواریم در آینده به مسابقات کشوری و جهانی راه پیدا کنند.