مشاور املاک متخلف در گرفتن حق کمیسیون قانونی، علاوه بر بازگرداندن ۹ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال وجه اضافه دریافتی به شاکی به پرداخت جریمه ۱۹ میلیارد ریالی در اصفهان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده شکایت شاکی خصوصی در پرداخت حق کمیسیون مشاور املاک بیش از تعرفه مصوب به میزان ۹ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی مرکز اصفهان رسیدگی شد.

حسین ایزدی افزود: شعبه پس از بررسی ادله شکایت شاکی و وجوه پرداختی تخلف گرانفروشی متصدی مشاور املاک را محرز دانسته و متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال در حق شاکی و همچنین پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد و رای صادره اجرا و جرایم وصول شد.