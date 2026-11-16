رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قبرس با تأکید بر ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دوجانبه، توسعه همکاری‌های تجاری، ارائه خدمات مهندسی در حوزه نفت و گاز و تقویت تعاملات اقتصادی را از زمینه‌های قابل پیگیری میان دو کشور دانست.

توسعه همکاری‌های تجاری و مهندسی ایران و قبرس

توسعه همکاری‌های تجاری و مهندسی ایران و قبرس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستغیب با اشاره به اهمیت جایگاه جمهوری قبرس در شرق دریای مدیترانه، ظرفیت‌های این کشور در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و همکاری‌های بین‌المللی را مورد توجه قرار داد.

رئیس‌کل دیوان محاسبات همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک برای تقویت مناسبات دو کشور تأکید کرد و نقش سفرا را در توسعه روابط تجاری، گسترش تعاملات اقتصادی و بهبود تراز بازرگانی کشور‌ها حائز اهمیت دانست.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی، بر امکان توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه ارائه خدمات مهندسی در صنایع نفت و گاز تأکید کرد و تبیین و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجامع و محافل بین‌المللی را از اولویت‌های مهم دستگاه دیپلماسی برشمرد.

دستغیب با تأکید بر ضرورت رعایت ظرافت‌ها و مهارت‌های دیپلماتیک در طرح و بیان موضوعات حساس و اضطراری در نشست‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی، پیشنهاد کرد دوره‌های آموزشی تخصصی با محوریت مالیه عمومی برای سفرا و کارکنان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار شود.

وی هدف از این دوره‌ها را ارتقای آگاهی نسبت به ضوابط و سازوکار‌های مالی، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات وزارت امور خارجه و پیشگیری از بروز موانع و چالش‌های احتمالی در فرآیند‌های مالی و اجرایی عنوان کرد.

در ادامه این دیدار، شمسی‌زاده سفیر جدید ایران در قبرس نیز گزارشی از ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و تجاری جمهوری قبرس ارائه کرد و با اشاره به موقعیت راهبردی این کشور در شرق دریای مدیترانه، ساختار اقتصادی آن را متکی بر تجارت خارجی، صادرات و واردات و ارائه خدمات، به‌ویژه در حوزه کشتیرانی، توصیف کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قبرس از حضور حدود چهار هزار دانشجو و فعالیت تعدادی از دانشجویان و استادان ایرانی در دانشگاه‌های قبرس خبر داد و با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قبرس حدود ۲۷ میلیون دلار برآورد می‌شود، بر ضرورت شناسایی فرصت‌های جدید برای افزایش تعاملات بازرگانی تأکید کرد.

شمسی زاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه قبرس در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع گازی، آغاز بهره‌برداری از این منابع را دارای آثار بالقوه در رشد و تحول اقتصادی این کشور دانست و به همکاری قبرس و مصر در توسعه زیرساخت‌های انتقال گاز و خطوط انتقال مشترک میان دو کشور اشاره کرد.

سفیر ایران در قبرس در بخش دیگری از سخنان خود، تحول ساختار اقتصادی این کشور از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی دانش‌بنیان را تشریح کرد و حمایت‌ها و همکاری‌های اتحادیه اروپا را از عوامل مؤثر در این روند دانست.

شمسی‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور‌های کوچک، اما برخوردار از موقعیت‌های راهبردی، توسعه همکاری با جمهوری قبرس را در پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت دانست و بر لزوم حمایت و همراهی متقابل دو کشور برای گسترش مناسبات دوجانبه تأکید کرد.