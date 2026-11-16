به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت : استان امروز تحت تاثیر سامانه ناپایدار قرار داشت پوشش ابر و بارش باران را در بعضی از مناطق استان شاهد بودیم .

مریم نیکزادفر افزود: الگو‌های پیش یابی نشان می‌دهند که در ۲۴ ساعت آینده فعالیت این سامانه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان ابری و همراه با بارش باران خواهد بود ،دمای هوا امروز حدود ۵ تا ۱۰ درجه سانتی گراد در مقایسه با دیروز کاهش داشت و نوسانات دما‌ی شهرستان گرگان هم برای ۲۴ ساعت آینده حدود ۱۱ تا ۱۶ درجه سانتی گراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: برای روز چهارشنبه از فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد و آسمان استان برای روز چهارشنبه نیمه ابری و در بعضی از ساعات همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده خواهد بود، ضمن اینکه دریا هم مواج و متلاطم و برای فعالیت دریایی مناسب نخواهد بود.