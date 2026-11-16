علیبابا از مدل هوش مصنوعی «کوئن ۴ مکس» رونمایی کرد
شرکت چینی علیبابا از مدل هوش مصنوعی پرچمدار جدید خود با نام «کوئن ۴ مکس» رونمایی کرد؛ مدلی که به گفته این شرکت، برای انجام فعالیتهای پیچیده علمی و حرفهای توسعه یافته و از قابلیتهای ایمنی تقویتشده برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، شرکت علیبابا اعلام کرد: مدل جدید هوش مصنوعی این شرکت قادر است طیف گستردهای از فعالیتها، از مدلسازی سهبعدی و توسعه بازیهای رایانهای تا امور مالی، حقوقی، خدمات بهداشتی و اکتشافات علمی را انجام دهد.
این شرکت همچنین اعلام کرده است، در فرایند آموزش «کوئن ۴ مکس»، سازوکارهای ایمنی برای مقابله با آسیبپذیریهایی مانند تزریق کد، ضعفهای امنیت حافظه و دور زدن کنترل دسترسی تقویت شده است.
علیبابا تأکید کرده اقدامات حفاظتی این مدل برای جلوگیری از سوءاستفاده در حوزههایی مانند امنیت سایبری و مواد خطرناک نیز توسعه یافته است.
رونمایی از این مدل در شرایطی انجام میشود که شرکتهای فناوری چین رقابت گستردهای برای توسعه مدلهای هوش مصنوعی قدرتمندتر و کمهزینهتر را دنبال میکنند و همزمان نگرانیها درباره مخاطرات ایمنی این فناوری در سطح جهانی افزایش یافته است.