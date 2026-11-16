علی‌بابا از مدل هوش مصنوعی «کوئن ۴ مکس» رونمایی کرد

شرکت چینی علی‌بابا از مدل هوش مصنوعی پرچمدار جدید خود با نام «کوئن ۴ مکس» رونمایی کرد؛ مدلی که به گفته این شرکت، برای انجام فعالیت‌های پیچیده علمی و حرفه‌ای توسعه یافته و از قابلیت‌های ایمنی تقویت‌شده برخوردار است.